F1 : La prochaine équipe de Verstappen est connue ?

Arnaud De Kanel

Ça a bougé dans tous les sens la semaine dernière dans le paddock ! Selon la presse italienne, Carlos Sainz aurait trouvé un accord pour s'engager avec Mercedes tandis qu'Aston Martin a annoncé la prolongation de contrat de Fernando Alonso. Deux grandes nouvelles qui semblent donc confirmer que Max Verstappen sera au volant d'une Red Bull en 2025.

On commence à y voir un peu plus clair pour la grille de 2025. La semaine passée fut particulièrement agitée d'un point de vue rumeurs transferts et il y a même eu une officialisation. En effet, Fernando Alonso, qui était pressenti pour rejoindre Red Bull en cas de départ de Max Verstappen, a prolongé avec Aston Martin. Le lendemain, La Gazzetta dello Sport révélait qu'un accord avait été trouvé entre Carlos Sainz et Mercedes. De quoi mettre fin aux rumeurs de départ de Max Verstappen.

F1 : Mercedes, Red Bull… Fernando Alonso balance les coulisses de sa décision https://t.co/SwBbm6d3qv pic.twitter.com/kJyIsonN53 — le10sport (@le10sport) April 16, 2024

Il ne reste que Red Bull pour Verstappen

L'entourage du triple champion du monde en titre avait menacé de quitter Red Bull si Christian Horner était maintenu en poste. S'en sont suivis des échanges plus que cordiaux entre Verstappen et Mercedes, la seule écurie capable de l'accueillir. Mais si l'information de La Gazzetta dello Sport pour Sainz se confirme, Verstappen n'aura pas d'autre choix que de rester chez Red Bull. C'est d'ailleurs à ce jour la tendance qui se dégage. Le média transalpin affirme même que l'écurie autrichienne reconduira son duo actuel.

Un accord existe avec Mercedes