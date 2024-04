F1 : C’est fait, Mercedes tient le remplaçant d’Hamilton !

Arnaud De Kanel

Mercedes n'a plus le choix. Cette fois-ci, l'écurie allemande devra bien remplacer Lewis Hamilton à l'issue de la saison. Le septuple champion du monde a pris la décision de rejoindre Ferrari à compter de l'année 2025 et il contraint donc les Flèches d'Argent à explorer les pistes pour lui trouver un successeur. Et selon la presse italienne, ce devrait être Carlos Sainz !

C'est la fin de l'une des pages les plus glorieuses de l'histoire de la Formule 1. A l'issue de la saison, Lewis Hamilton quittera Mercedes pour rejoindre Ferrari. Sa succession se prépare en coulisses et plusieurs noms ont déjà été évoqués par Toto Wolff. Max Verstappen, Fernando Alonso, et même Sebastian Vettel, tous intéressent le patron de Mercedes qui aurait déjà fait son choix d'après la presse transalpine.

Sainz serait tombé d'accord avec Mercedes

La succession de Lewis Hamilton est réglée selon La Gazzetta dello Sport . D'après les informations du média transalpin, Mercedes aurait trouvé un accord avec Carlos Sainz. L'Espagnol aurait déjà paraphé un contrat de deux ans avec l'écurie allemande. Depuis la parution de cette information, aucune confirmation n'est encore tombée mais elle pourrait intervenir dans les prochains jours, bien que certains médias allemands estiment que cette rumeur soit « juste envoyée par certains managers pour tenter de bousculer un marché des transferts qui reste trop statique. » Et du côté de la F1, la piste Max Verstappen serait encore d'actualité.

La F1 avance ses pions pour Verstappen