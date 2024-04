F1 : Gasly-Ocon, Alpine se prépare au coup de tonnerre

Arnaud De Kanel

En fin de contrat à l'issue de la saison, Pierre Gasly et Esteban Ocon pourraient décider de ne pas poursuivre l'aventure avec Alpine en raison des mauvaises performances de l'écurie française et des éventuels challenges qui pourraient s'offrir à eux. Au sein de l'écurie française, on se prépare aux potentiels départs des deux pilotes.

Mauvaise élève du début de saison, Alpine continue de décevoir. Les mauvaises performances de l'écurie française pourraient entrainer la perte d'un de ses deux pilotes, voire même des deux ! En fin de contrat, Esteban Ocon est souvent envoyé du côté de chez Mercedes mais il pourrait également devenir une piste pour Audi. Il en va de même pour Pierre Gasly, annoncé uniquement du côté de l'écurie aux quatre anneaux. Bruno Famin reconnait être attentif au marché pour ne pas être pris au dépourvu.

«Nous avons un projet qui n’a pas besoin de les convaincre»

« Nous leur parlons régulièrement. Voyons ce que nous pouvons faire à l’avenir. Il y a des hauts et des bas, nous sommes dans une période difficile mais nous avons un projet fort avec une vision à long terme. Nous avons un bon point fort pour 2026 : nous sommes constructeur, nous développons notre propre moteur – qui est en bonne voie, nous pouvons tout optimiser. Nous avons un projet qui n’a pas besoin de les convaincre [de rester]. Je voudrais profiter de cette occasion pour les remercier. Nous sommes dans une situation difficile », a déclaré le directeur d'Alpine dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant d'apporter quelques précisions.

«Nous sommes prêts à réagir au cas où quelque chose arriverait»