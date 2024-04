F1 - Alpine : Ocon craque en direct, il s'explique

Arnaud De Kanel

Sans surprise, la victoire est revenue à Max Verstappen au Grand Prix du Japon. Pendant que le Néerlandais s'amusait avec sa Red Bull, Esteban Ocon faisait du mieux qu'il pouvait avec son Alpine. A la radio, le pilote français a même craqué en s'énervant après que son ingénieur lui ait demandé d'attaquer. Un dimanche encore compliqué pour lui.

Le calvaire continue pour Alpine. Toujours pas dans les points dimanche à Suzuka, l'écurie française poursuit sa descente aux enfers le chaos commence à régner. Ce dimanche, Esteban Ocon s'en est pris à son ingénieur à la radio après que ce dernier lui ait demandé d'attaquer, ne se rendant pas compte que le pilote était déjà à fond et que sa monoplace ne pouvait rien lui permettre. Ocon est très frustré.

«On n’est pas où on aimerait être en course»

« On n’a pas perdu énormément de performance sur les deux voitures, donc ça ne change pas l’image de la course qui reste qu’on a essayé des choses un peu plus agressives sur la stratégie, on a réussi à être dans le peloton, mais on n’était pas assez rapides pour les garder derrière. C’était un bon test pour voir où l’on était sur cette piste qui est vraiment dure pour les voitures. On a fait un bond en avant en qualifications, mais on n’est pas où on aimerait être en course donc il faut travailler », a regretté le pilote Alpine au micro de Canal+ avant d'être interrogé sur son accrochage à la radio.

«Ça ne suffit pas, il nous faut de la performance»