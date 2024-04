F1 : Ferrari menace Verstappen, il jubile

Pierrick Levallet

Après seulement trois courses, Max Verstappen est déjà tombé. Contraint à l’abandon en Australie, le pilote de Red Bull a assisté impuissant à la victoire de Carlos Sainz Jr. L’Espagnol entend bien évidemment remettre ça à Suzuka au Japon ce dimanche. Le pilote de Ferrari est d’ailleurs ravi par les signaux positifs envoyés par sa voiture lors de la première session d’essais libres.

«C'est une belle sensation et une bonne base de départ»

« En EL1, [j'étais] un peu plus proche des Red Bull que ce que j'avais anticipé ou attendu, donc [ce sont] des signes positifs par rapport à il y a cinq mois. Mais évidemment, il s'agit des EL1 . Vous ne savez pas quelles sont les quantités de carburant et les modes moteur qu'ils utilisent. L'année derrière, nous étions à huit dixièmes en qualifications [la meilleure Ferrari était à 0"665 de la pole, ndlr] et là, être à deux dixièmes en EL1, c'est une belle sensation et une bonne base de départ. Mais ils seront difficiles à battre ce week-end. Ça semble à nouveau serré entre les McLaren et les Mercedes. Red Bull a une longueur d'avance, mais peut-être un peu moins que je ne le pensais. La lutte devrait être intéressante » a d’abord expliqué Carlos Sainz Jr dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«La voiture est tout simplement meilleure»