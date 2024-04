F1 - Verstappen : Coup de théâtre annoncé chez Red Bull !

Arnaud De Kanel

Un homme se cache derrière la domination de Red Bull et de Max Verstappen depuis des années maintenant et il s'agit d'Adrian Newey. Considéré comme un génie dans le paddock, l'ingénieur britannique aurait reçu une offre d'Aston Martin durant le Grand Prix d'Arabie saoudite. Le directeur de l'écurie britannique, Mike Krack, a mis les choses au clair.

Adrian Newey est l'ingénieur le plus réputé du paddock. Le Britannique est la pièce maitresse de l'écurie Red Bull et les diverses écuries du paddock rêvent de l'attirer afin de concevoir une monoplace révolutionnaire et capable de jouer la gagne. Mais pour cela, il faudra mettre les moyens. Aston Martin semble en mesure de pouvoir le faire mais Mike Krack a démenti.



Newey chez Aston Martin ?

A l'occasion du Grand Prix d'Arabie saoudite, Aston Martin aurait proposé à Adrian Newey de signer afin de bâtir un énorme projet selon plusieurs sources. Le plan de Lawrence Stroll serait en effet de convaincre Fernando Alonso de prolonger grâce à la venue de Newey, et d'attirer Max Verstappen dans le futur. Le Canadien ambitionne de créer une top écurie mais selon Mike Krack, ce ne sont que des rumeurs.

«Je démens totalement»