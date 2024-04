F1 : Ferrari va jouer un sale tour à Red Bull ? Il dénonce un problème

Benjamin Labrousse

Ce week-end, la Formule 1 reprend ses droits avec le Grand Prix du Japon. Auteur de sa première victoire en Australie, Carlos Sainz espère forcément jouer de nouveau les trouble-fête pour Red Bull. Néanmoins, l’Espagnol estime que Ferrari a encore besoin de plusieurs améliorations afin de se défaire de l’écurie autrichienne.

Et de 3. Le 24 mars dernier, Carlos Sainz a obtenu à l’occasion du Grand Prix d’Australie, sa troisième victoire en carrière. L’Espagnol, tout comme Ferrari, a su profiter pleinement de l’abandon de Max Verstappen à Melbourne. Forcément, ce beau succès a donné des idées à la Scuderia , qui ne part pas favorite pour autant pour le Grand Prix du Japon à en croire le « Smooth Operator ».

« Nous sommes toujours à quelques dixièmes des Red Bull »

« Il est vrai qu'en Australie, nous avions l'air très forts. Mais en général, dans ce genre de cas, il suffit de faire la moyenne des trois premières courses. Et la moyenne, c'est que nous sommes toujours à quelques dixièmes des Red Bull et que nous aurons probablement besoin d'une évolution, en particulier sur des circuits comme Suzuka, pour nous battre avec elles » , a ainsi confié Carlos Sainz dans des propos relayés par Motorsport.com .

« Il n'y a pas de grosse amélioration à venir ici »