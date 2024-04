F1 : Vettel est choqué par Hamilton

Jean de Teyssière

C'est désormais acté depuis le début de l'année, Lewis Hamilton va quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari en 2025. Cette saison 2024 est donc la dernière du Britannique avec l'écurie allemande, qui sera le point final d'une aventure couronnée de succès (six titres de champion du monde). Pour Sebastian Vettel, passé de Red Bull à Ferrari en 2015, ce départ est une surprise et Hamilton va devoir vite s'imprégner de l'ambiance italienne.

« La Scuderia Ferrari a le plaisir d'annoncer que Lewis Hamilton rejoindra l'équipe en 2025, dans le cadre d'un contrat pluriannuel. » En une phrase, Ferrari a provoqué un tremblement de terre dans le monde de Formule 1, le 1er février dernier. Le septuple champion du monde britannique va changer d'air l'année de ses 40 ans et nombreux sont ceux qui ont été pris de court par cette nouvelle.

«L'ambiance chez Ferrari est différente»

Au cours d'une interview accordée à Sky Sports , le quadruple champion du monde de Formule 1 avec Red Bull, Sebastian Vettel, explique la différence entre la plupart des écuries et Ferrari : « C'est différent. Je veux dire, je n'ai pas réussi alors je pourrais dire oui [remporter un titre est plus dur avec Ferrari], mais c'est définitivement différent. L'ambiance est différente. »

«J'ai été surpris, comme la plupart d'entre nous, mais, vous savez, c'est excitant»