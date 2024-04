F1 : Hamilton a déjà un plan après Ferrari

Hugo Chirossel

Avant même le début de la saison, Lewis Hamilton a annoncé son choix de quitter Mercedes. A partir de 2025, le Britannique évoluera sous les couleurs de Ferrari, avec pour objectif d’obtenir un huitième titre de champion du monde. Mais il se projette sur la suite, après la Formule 1, et a déjà une petite idée de ce qu’il veut faire.

À 39 ans, Lewis Hamilton a décidé de se lancer un nouveau défi. Le septuple champion du monde a décidé de quitter Mercedes l’année prochaine, qu’il avait rejoint en 2013. À partir de 2025, il sera chez Ferrari aux côtés de Charles Leclerc. Mais le Britannique n’est plus tout jeune et sait que la fin de sa carrière approche. En ce sens, il a pu compter sur les conseils de plusieurs athlètes de haut niveau qui lui ont fait part de leurs expériences respectives.

« J’ai alors commencé à chercher d’autres centres d’intérêt »

« J’ai eu la chance de rencontrer énormément d’athlètes extraordinaires, de Boris Becker à Serena Williams en passant par Michael Jordan. En parlant avec ces grands champions, on évoque forcément la peur de ce qui suit, l’absence de préparation face au prochain défi. Beaucoup m’ont confié leurs regrets d’avoir arrêté trop tôt, ou de ne pas avoir su s’arrêter à temps, de ne rien avoir prévu pour l’après […] Certains m’ont confié n’avoir rien planifié et s’être retrouvés complètement paumés après avoir arrêté. En cherchant à s’occuper par tous les moyens, ils avaient souvent fait les mauvais choix, dans la précipitation, avant de finir par trouver leur voie. Certains y sont parvenus plus vite que d’autres. Tout ça m’a fait réfléchir aux moyens d’éviter de vivre ça moi-même. J’ai alors commencé à chercher d’autres centres d’intérêt », a confié Lewis Hamilton, dans un entretien accordé à GQ .

« Je crois bien que ce serait le cinéma et la mode »