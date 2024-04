F1 : Hamilton chez Ferrari, la grosse erreur ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025 fait évidemment grandement parler, mais le début de saison de Carlos Sainz va-t-il laisser des regrets à la Scuderia ? Le pilote espagnol, vainqueur à Melbourne, semble effectivement en grande forme, et selon Christian Danner, l'écurie italienne s'est peut-être précipitée en recrutant le pilote britannique si rapidement.

Avant même le début de la saison, une bombe a été lâchée dans le paddock. En effet, contre toute attente, Ferrari a annoncé la signature de Lewis Hamilton pour 2025. Une officialisation précoce, qui peut avoir des conséquences. Et pour cause, dans le même temps, Carlos Sainz est en train de démontrer qu'il est loin d'être un mauvais pilote. L'Espagnol, qui cèdera donc son baquet au septuple champion du monde la saison prochaine, s'est effectivement imposé à Melbourne, deux semaines à peine après une opération de l'appendicite. Par conséquent, Christian Danner se demande si Ferrari n'a pas commis une petite erreur en annonçant si rapidement la signature de Lewis Hamilton.

«Cette situation paradoxale a un côté amusant»

« Cette situation paradoxale a un côté amusant. Carlos fait tout pour démontrer à Ferrari qu’ils ont pris de mauvaises décisions et comme il n’a plus rien à perdre, il paraît libéré et délivre des résultats impressionnants sans sourciller, ce qu’on ne peut évidemment pas lui reprocher », lâche l'ancien pilote devenu consultant TV dans des propos rapportés par F1i , avant de se montrer encore plus catégorique.

«Hamilton ne sera peut-être pas au niveau de Sainz»