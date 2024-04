F1 : Hamilton s’en va, Mercedes va en profiter !

Jean de Teyssière

En janvier, la nouvelle est tombée : Lewis Hamilton va quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari. Une nouvelle qui a provoqué un véritable tremblement de terre dans le monde de la Formule 1. Après coup, ce départ pourrait être une bonne nouvelle pour Lewis Hamilton et Mercedes, selon le patron de Williams.

La saison prochaine, Ferrari aura un duo de pilotes new look. Carlos Sainz, sous contrat jusqu'à la fin de l'année avec l'écurie italienne va devoir se trouver un nouveau point de chute puisque Lewis Hamilton va devenir le coéquipier de Charles Leclerc. Une arrivée qui fait énormément parler dans les paddocks.

«Mercedes reviendra plus fort»

Dans des propos rapportés par Motorsport , James Vowles, le patron de Mercedes a donné son avis sur le départ de Lewis Hamilton à la fin de la saison : « Je pense en fait que c'est une bonne chose pour le sport. Ce sera bon pour Lewis car il se lancera un défi et en tirera des enseignements. Pour Mercedes, ce n’est pas bon à court terme mais je pense, en fait, qu'on les verra tout à fait à l'aise en ce qui concerne leurs pilotes. Ils disposent d'un line-up solide dans lequel puiser. Ils reviendront plus forts. Donc, en fin de compte, c'est une bonne chose pour tout le monde. »

«Il ne lui restait probablement qu'une seule chance dans sa carrière»