F1 - Mercedes : Hamilton claque la porte, voilà son successeur idéal

Mercedes se prépare à perdre Lewis Hamilton, qui évoluera sous les couleurs de Ferrari à partir de 2025. Plusieurs noms sont évoqués pour lui succéder, notamment Max Verstappen ou bien Carlos Sainz, mais selon Pat Symonds le candidat idéal est ailleurs. D'après le directeur technique de la Formule 1, Fernando Alonso serait parfait pour succéder au septuple champion du monde.

Difficile de savoir qui prendra la place de Lewis Hamilton chez Mercedes. Le septuple champion du monde vit sa dernière saison avec l’écurie allemande, lui qui rejoindra Ferrari à partir de 2025. Pour lui succéder, plusieurs noms sont évoqués. Toto Wolff ne cache pas son intérêt pour Max Verstappen, si ce dernier décide de quitter Red Bull. Il y a bien évidemment Carlos Sainz, remplacé par Lewis Hamilton chez la Scuderia. Mais Mercedes pourrait également miser sur Fernando Alonso, qui arrive à la fin de son contrat avec Aston Martin.

« Fernando est leur homme »

« Personne ne peut écarter Fernando s’il est disponible », a récemment avoué Toto Wolff. Selon Pat Symonds, Fernando Alonso serait justement le successeur idéal de Lewis Hamilton chez Mercedes. « J’apprécie beaucoup ce pilote. Je pense qu’il est incroyablement rapide. Donc, si je cherchais le meilleur résultat que je puisse obtenir en 2025, de qui aurais-je besoin pour m’aider avec ma toute nouvelle voiture de 2026 dans le cadre d’un tout nouveau règlement ? Fernando est leur homme », a déclaré le directeur technique de la Formule 1 dans le podcast Beyond The Grid .

« Je pense que si j'étais Toto, je le ferais »