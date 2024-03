F1 : Alonso pour remplacer Verstappen, le clan Schumacher lâche une bombe

Hugo Chirossel

Alors que Lewis Hamilton a décidé de rejoindre Ferrari à partir de 2025, Max Verstappen est annoncé comme un de ses potentiels successeurs chez Mercedes. Si le triple champion du monde en titre venait à s’en aller, Red Bull de son côté penserait à Fernando Alonso pour lui succéder et des discussions en ce sens auraient déjà eu lieu d’après Ralf Schumacher.

Le mercato de la Formule 1 s’annonce animé comme jamais. Lewis Hamilton ayant décidé de rejoindre Ferrari la saison prochaine, Mercedes est à la recherche de son successeur. En ce sens, Toto Wolff ne cache pas son intérêt pour Max Verstappen, qui pourrait quitter Red Bull en raison de l’affaire Horner. Le patron de Mercedes n’a pas fermé la porte à Fernando Alonso, qui arrive à la fin de son contrat avec Aston Martin. Mais selon Ralf Schumacher, Red Bull penserait également à l’Espagnol pour remplacer Max Verstappen.

F1 - Ferrari : La fin du calvaire grâce à Verstappen ! https://t.co/5V44CWvaNT pic.twitter.com/J2uCi8XDvF — le10sport (@le10sport) March 26, 2024

« Christian Horner a toujours été un très, très grand fan de Fernando Alonso »

« Non seulement Max, mais aussi l’équipe réfléchissent à une alternative, et il y a maintenant ces rumeurs complètement nouvelles de liens en cours entre Fernando Alonso et Red Bull. Christian Horner a toujours été un très, très grand fan de Fernando Alonso. Ils ont déjà eu plusieurs discussions dans le passé mais cela ne s’est jamais concrétisé. Apparemment, il y a de grandes intentions en arrière-plan d’amener Fernando Alonso dans le cockpit l’année prochaine pour avoir un autre pilote fort si Max Verstappen quitte l’équipe », a déclaré Ralf Schumacher, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Fernando Alonso serait une bonne alternative »