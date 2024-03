F1 : Hamilton chez Ferrari, fiasco annoncé ?

Arnaud De Kanel

Lewis Hamilton a secoué le monde de la Formule 1 en confirmant son départ de l'écurie Mercedes pour rejoindre Ferrari à partir de la saison 2025. Une nouvelle majeure qui a suscité diverses réactions, dont celle de Mika Häkkinen. Le double champion du monde a partagé son point de vue sur cette décision, exprimant ses pensées quant à l'impact potentiel sur la carrière du Britannique et les défis qu'il pourrait rencontrer lors de son passage chez la Scuderia. Le Finlandais n'est pas très optimiste.

Après une décennie de succès avec Mercedes, Lewis Hamilton a annoncé que la saison en cours serait sa dernière au sein de l'écurie allemande. À partir de 2025, le septuple champion du monde prendra un nouveau virage en rejoignant les rangs de Ferrari, où il héritera du baquet laissé vacant par Carlos Sainz. Cette décision marque un tournant majeur dans la carrière du pilote britannique, mais suscite également des interrogations quant à sa pertinence. Mika Häkkinen fait parti des sceptiques.

F1 - Ferrari : Ça recommence, Hamilton fait un choix historique https://t.co/NgHAkHvbxr pic.twitter.com/4kuze8z1v5 — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

«C’est une question de personnes»

Si le nom de Ferrari évoque traditionnellement la passion et la gloire dans le monde de la Formule 1, certains se demandent si Hamilton a fait le bon choix en optant pour cette équipe emblématique. Parmi eux, Mika Häkkinen, lui-même double champion du monde de F1, a exprimé des réserves quant à cette décision. « Je vois bien qu’il veut gagner, bien sûr, comme tout le monde veut gagner. Il pense peut-être que Mercedes n’est pas capable de lui donner une voiture dans laquelle il peut gagner. Il est probable qu’il voit cette opportunité qu’avec Ferrari. Il pense que Ferrari peut lui donner une voiture gagnante. Il voulait changer, tout simplement. Il est chez Mercedes depuis si longtemps, et il a tout réussi avec Mercedes. Il veut maintenant aller dans une autre équipe et essayer de trouver le même type de parcours, pour qu’un jour, ils puissent gagner le titre à leur tour. Mais c’est une question de personnes. Ce n’est pas une question d’ailerons, c’est une question de personnes », a déclaré Mika Häkkinen. Selon lui, Lewis Hamilton pourrait souffrir de la concurrence avec Charles Leclerc.

«Je pense donc que les choses ne seront pas si simples»