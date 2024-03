F1 : Hamilton chez Ferrari, une légende hallucine !

Pierrick Levallet

Après dix ans de bons et loyaux services, Lewis Hamilton quittera Mercedes pour rejoindre Ferrari en 2025. Le Britannique prendra la place de Carlos Sainz Jr aux côtés de Charles Leclerc. Sebastian Vettel a d'ailleurs avoué avoir été très surpris par cette annonce, mais a validé le choix du septuple champion du monde.

C’est une annonce qui a fait l’effet d’une bombe il y a quelques jours. Cette saison de F1 sera la dernière de Lewis Hamilton au volant d’une Mercedes. Le septuple champion du monde prendre la place de Carlos Sainz Jr aux côtés de Charles Leclerc chez Ferrari. Après dix ans de bons et loyaux services au sein de l’écurie allemande, Lewis Hamilton a estimé qu’il était temps pour lui de se lancer un nouveau défi ailleurs. Et Sebastian Vettel avoue avoir été surpris par ce coup de tonnerre retentissant.

F1 : Lewis Hamilton dit adieu à Mercedes, un coup historique l’attend ! https://t.co/R9sEnAZCLu pic.twitter.com/28DKsS7M79 — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

«Je comprends le besoin d’essayer de faire quelque chose de différent»

« Hamilton chez Ferrari ? C’était une décision très très difficile à prendre. Bien sûr, comme beaucoup, j’ai été surpris par le lien qu’il entretenait avec Mercedes au fil des années, un lien qui semblait incassable. Je pensais que d’une manière ou d’une autre, ces rumeurs sorties d’un coup et de je ne sais où seraient démenties, comme d’habitude. Mais cela a ensuite été confirmé ! Je lui ai alors immédiatement écrit et je l’ai félicité. Je comprends le besoin d’essayer de faire quelque chose de différent, comme j’ai pu le faire en passant de Red Bull à Ferrari » a confié le quadruple champion du monde, passé par Red Bull et Ferrari, dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Ferrari prépare du lourd face à Red Bull