F1 : C'est terminé, Ferrari stoppe Verstappen et Hamilton

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le Grand Prix d'Australie a abouti sur un classement très inattendu puisque Max Verstappen n'a pas terminé la course, ce qui est déjà un évènement. A l'arrivée, ce sont les deux Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc qui se sont imposées devant la McLaren de Lando Norris. Un podium sur lequel on ne retrouve ni pilote Mercedes ni pilote Red Bull. Une sensation puisque c'est seulement la troisième fois que cela se produit depuis 2012.

Après deux premières courses largement dominées par Max Verstappen, le pilote néerlandais s'élançait une nouvelle fois en pole position à Melbourne dimanche. Sa domination semblait donc devoir se poursuivre, mais c'était sans compter sur son frein arrière droit qui a littéralement pris feu au point d'exploser lors de son entrée au stand. Abandon pour le triple champion du monde en titre après seulement trois tours. Une aubaine pour Ferrari qui s'est empressé d'en profiter pour signer son premier doublé depuis plus de deux ans, Carlos Sainz s'imposant devant Charles Leclerc.

F1 - Mercedes : Red Bull va plomber la succession d’Hamilton ? https://t.co/LD8ws3OCag pic.twitter.com/SOGfNrb5yD — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

Un podium sans Red Bull ni Mercedes, une rareté depuis 2012

Une magnifique performance pour la Scuderia dont les deux pilotes devancent la McLaren de Lando Norris. Un podium rarement vu en F1, et c'est même un sacré évènement. En effet, c'est la première fois depuis 2020 qu'aucun pilote Red Bull ou Mercedes ne monte sur le podium. C'était à Sakhir en 2020, un GP particulier en pleine crise Covid et d'ailleurs marquée par l'absence de Lewis Hamilton, touché par le virus. George Russell l'avait remplacé et filait vers un podium mais avait été stoppé par une crevaison. Sergio Pérez, alors chez Racing Point, avait devancé Esteban Ocon (Renault) et son coéquipier Lance Stroll. Et ce n'est pas tout. C'est également seulement la troisième fois que cela arrive depuis... 2012 ! Il s'agissait du Grand Prix d'Espagne remporté par la Williams de Pastor Maldonado devant Fernando Alonso (Ferrari) et Kimi Räikkönen (Lotus). Par conséquent, en 12 ans, seuls trois courses se sont terminées sans pilote Red Bull ou Mercedes sur le podium. La preuve de la domination impressionnante des deux écuries depuis 2013.

Deux Ferrari et deux McLaren devant, une première depuis 2007