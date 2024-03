F1 : Ferrari lance un avertissement à Verstappen

Hugo Chirossel

Alors que Max Verstappen a été contraint d’abandonner le week-end dernier lors du Grand Prix d'Australie, Ferrari en a profité pour s’offrir un doublé, avec la victoire de Carlos Sainz et la seconde place de Charles Leclerc. Comme l’a confié Frédéric Vasseur, la SF-24 est beaucoup plus facile à développer et à piloter. Il est convaincu que si elle met tout en place pour, la Scuderia est en capacité de mettre la pression à Red Bull.

Vainqueur des deux premières courses de la saison, à Bahreïn et en Arabie Saoudite, Max Verstappen n’a pas pu poursuivre sur sa lancée le week-end dernier lors du Grand Prix d’Australie. L’abandon du Néerlandais a fait les affaires de Ferrari, qui s’est offert son premier doublé depuis deux ans. Après trois courses, la Scuderia a quatre points de retard sur Red Bull au classement constructeur, mais Frédéric Vasseur ne veut pas s’enflammer pour autant.

« Nous avons fait un grand pas en avant »

« Je ne me concentre pas du tout sur les performances de Red Bull. Je me concentre sur les performances de notre voiture. Nous avons fait un grand pas en avant, peut-être sur un tour, c’est vrai, mais nous n’étions nulle part l’année dernière. Nous avons fait un grand pas en avant, je pense, sur la cohérence entre les deux composés », a déclaré Frédéric Vasseur, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . La SF-24 de Ferrari est « beaucoup plus facile à conduire, beaucoup plus facile à lire pour les pilotes, et d’ailleurs beaucoup plus facile à développer. C’est probablement le plus grand pas que nous ayons fait par rapport à l’année dernière, quelque chose que nous ne pouvons pas facilement gérer, mais qui nous permet au moins d’avoir une bonne lecture de la voiture dès le début du week-end . »

« Nous pouvons les mettre sous pression »