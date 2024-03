F1 : Il fait tomber Verstappen, Ferrari hallucine

Pierrick Levallet

Triple champion du monde de F1 en titre, Max Verstappen ne remportera pas tous les Grands Prix cette saison. Contraint à l'abandon, le Néerlandais a assisté à la victoire de Carlos Sainz Jr en Australie. Ferrari avoue d'ailleurs avoir été bluffé par le coéquipier de Charles Leclerc, que personne ne donnait vainqueur.

Max Verstappen ne remportera pas tous les Grands Prix cette saison. Après trois courses, le pilote de Red Bull a déjà été battu. Contraint à l’abandon en Australie, le Néerlandais a assisté impuissant à la victoire de Carlos Sainz Jr. L’Espagnol, qui faisait son retour avec Ferrari après avoir été remplacé par Oliver Bearmann en Arabie Saoudite, a d’ailleurs surpris tout le monde au sein de son équipe.

«Il a fait un travail fantastique»

« Cet hiver, nous avons convenu ensemble de tout donner jusqu’au dernier tour de la saison. Et il a fait un travail fantastique. Il était là à Bahreïn, poussant l’équipe aussi, et il est certain que Djeddah a été un week-end difficile, un week-end difficile pour Carlos, un week-end difficile pour l’équipe. Mais sa convalescence est impressionnante. Vous devez garder à l’esprit qu’il y a deux semaines, il était à l’hôpital » a d’abord expliqué Frédéric Vasseur dans des propos rapportés par Next-Gen Auto .

«C’est incroyable»