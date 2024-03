F1 : Retour gagnant chez Ferrari, Verstappen se fait menacer

Arnaud De Kanel

Parti en première ligne juste derrière Max Verstappen, Carlos Sainz a remporté le troisième Grand Prix de sa carrière dimanche à Melbourne. Un retour gagnant pour le pilote espagnol qui avait du faire l'impasse à Djeddah il y a deux semaines en raison d'une opération de l'appendicite. Désormais, il estime que Ferrari peut contester la domination du triple champion du monde en titre.

L'inquiétude commence à gagner les rangs de Red Bull après le Grand Prix d'Australie. « Nous n’avions pas le rythme, malheureusement. Nous avons eu des difficultés en début de match. Ferrari et McLaren avaient une longueur d’avance sur nous », reconnaissait notamment Sergio Perez à Melbourne dimanche. Avec l'abandon de Max Verstappen et la victoire de Carlos Sainz, qui faisait son grand retour dans la monoplace après son opération de l'appendicite, la course au titre est relancée. Le pilote espagnol se montre confiant pour la suite et il appelle Ferrari à maintenir ce degré d'exigence pour mettre fin à l'hégémonie du Néerlandais.

«Nous avons eu l’impression d’avoir une voiture gagnante»

« C’est ce que nous disons depuis le début - si vous êtes là et que vous pouvez mettre Red Bull sous pression, vous pouvez parfois y arriver. Mais il faut être là, et nous devons être là plus souvent si nous voulons gagner. Notre voiture a vraiment bien fonctionné ce week-end. Mais il sera difficile de la maintenir à ce niveau sur tous les circuits jusqu’à ce que nous apportions une évolution pour combler l’écart que nous avons vu à Bahreïn et à Djeddah. Mais en Australie, dès le premier tour, nous avons eu l’impression d’avoir une voiture gagnante. Et même si Red Bull était également rapide et en pole, leur tour le samedi n’était pas hors de portée pour nous », a déclaré Carlos Sainz dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le pilote Ferrari veut mener la vie dure à Red Bull.

«J’espère que nous pourrons défier Red Bull plus souvent»