F1 : Ferrari fait tomber Verstappen, tout est relancé !

Arnaud De Kanel

Ultra dominateur lors des qualifications samedi, Max Verstappen semblait filer tranquillement vers un troisième succès en trois courses disputées cette saison. Mais pour la première fois depuis deux ans, le triple champion du monde a été trahi par sa machine. La victoire est revenue à Carlos Sainz devant son coéquipier Charles Leclerc. Un doublé Ferrari qui vient confirmer la progression de La Scuderia et tout relancer pour les deux championnats.

Victime d'un ennui mécanique lors des premiers tours de piste, Max Verstappen a été contraint à l'abandon. L'Albert Park n'est décidément pas un circuit qui lui réussit car son dernier abandon, qui remonte à 2022, avait eu lieu à Melbourne. Le Néerlandais était pourtant bien parti pour accroitre son avance en tête du championnat mais le sort en a décidé autrement et Ferrari a su en profiter. Désormais, les écarts sont plus resserrées que jamais devant.



F1 : Ejecté à cause d'Hamilton, il lâche une punchline https://t.co/P64k28VOzJ pic.twitter.com/C2lalcQ6VV — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

Sainz et Ferrari relancent le suspense

Et de trois pour Carlos Sainz ! Vainqueur à Melbourne, le pilote espagnol compte désormais trois succès à son actif en Formule 1. Comme l'an passé, il stoppe la série de victoires de Max Verstappen qui restait sur neuf succès de rang. L'Espagnol en profite pour se replacer au classement des pilotes et relance tout le suspense. En affichant un rythme d'enfer, Ferrari confirme également ses progrès et se rapproche de Red Bull. Sergio Perez l'avoue, le succès serait dans tous les cas revenu à un pilote de La Scuderia tant le rythme de la Red Bull était mauvais. « Nous n’avions pas le rythme, malheureusement. Nous avons eu des difficultés en début de match. Ferrari et McLaren avaient une longueur d’avance sur nous », a reconnu le Mexicain. Les quatre premiers du championnat se tiennent désormais en onze points à l'issue de ce week-end en Australie.

Le classement du championnat du monde après le GP d'Australie

1. Verstappen 51 points

2. Leclerc 47 points

3. Perez 46 points

4. Sainz 40 points

5. Piastri 28 points

6. Norris 27 points

7. Russell 18 points

8. Alonso 16 points

9. Stroll 9 points

10. Hamilton 8 points

11. Bearman 6 points

Tsunoda 6 points

13. Hülkenberg 3 points

14. Magnussen 1 point

15. Albon 0 point

16. Zhou 0 point

17. Ricciardo 0 point

18. Ocon 0 point

19. Gasly 0 point

20. Bottas 0 point

21. Sargeant 0 point