F1 - Mercedes : Une future star va remplacer Hamilton ?

Arnaud De Kanel

Le départ annoncé de Lewis Hamilton pour Ferrari a provoqué une onde de choc dans le paddock, mettant Mercedes en alerte pour dénicher son successeur pour la saison 2025. Parmi les nombreux noms évoqués, celui du jeune prodige Andrea Kimi Antonelli semble se démarquer. Âgé de seulement 17 ans, Antonelli bénéficie du soutien de Toto Wolff, le directeur de l'équipe Mercedes, ce qui pourrait le propulser dans le baquet laissé vacant par le septuple champion du monde.

C'est désormais officiel, Lewis Hamilton va troquer l'argent pour le rouge de Ferrari dès la prochaine saison, mettant fin à une aventure de 12 ans chez Mercedes. Alors que la quête de son successeur bat son plein chez Mercedes, un nom revient avec insistance : Andrea Kimi Antonelli. Agé de seulement 17 ans et membre éminent de l'académie Mercedes, ce jeune pilote est loué pour ses performances impressionnantes, le plaçant dans la lignée des prodiges tels que Max Verstappen. Avec un tel pedigree, il n'est guère étonnant de le voir émerger comme le favori pour combler le vide laissé par Hamilton.

«Ça en dit long sur la force mentale d’un pilote»

Le prodige italien a tout pour devenir la future star de la Formule 1 et ce n'est pas Toto Wolff qui dira le contraire. Le directeur de Mercedes est déjà sous le charme de sa pépite. « C’est intéressant de pouvoir étudier un pilote de près, ses réactions, sa façon de travailler. Bien sûr il est jeune, il a beaucoup à apprendre sur le plan technique. Mais sa personnalité, ses réactions, son calme ou sa nervosité, ça en dit long sur la force mentale d’un pilote, s’il a ce qu’il faut pour la F1 ou non », a confié Toto Wolff.

«Nous gardons toutes les options ouvertes»