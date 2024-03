F1 : Le calvaire de Lewis Hamilton enfin terminé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis la folle saison 2021, Lewis Hamilton n'est plus en mesure de se battre pour des victoires en course, et donc encore moins pour un huitième titre mondial. Cependant, le Britannique assure que sa W15 peut lui permettre de remporter un Grand Prix cette saison, ce qui serait un petit évènement, et mettrait fin à une disette historique pour l'homme aux 103 victoires en carrière.

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton pensait probablement entrer encore un peu plus dans l'Histoire en décrochant un huitième sacre en 2021. Mais les évènements du GP d'Abu Dhabi en ont décidé autrement et c'est Max Verstappen qui décroché la victoire et le titre. Depuis, le pilote britannique court après le succès et une 104e victoire en carrière. En 2022, Mercedes s'est trompé dans son approche et a démarré avec une monoplace mal née qui a poussé Lewis Hamilton à se sacrifier pour tenter d'améliorer une monoplace qui ne progressera que très peu. Résultat, pour la première fois de sa carrière, le septuple champion du monde terminera une saison sans victoire. Depuis 2007, Lewis Hamilton avait effectivement toujours gagné au moins une course. Rebelotte en 2023. Malgré une troisième place au classement final, le septuple champion du monde n'a rien gagné et attend donc de remonter sur la plus haute marche du podium depuis le 5 décembre 2021 et le GP d'Arabie Saoudite. Une éternité pour la carrière d'un tel champion.

«Nous avons une voiture incroyable, elle est capable de gagner»

Et si 2024 était enfin la bonne année ? Malgré un début de saison très délicat, Lewis Hamilton y croit. « Je pense que nous avons une voiture incroyable, elle est capable de gagner. Ce n’est pas la sœur maléfique de la W14 ! Il y a beaucoup de potentiel dedans. Mais nous ne l’avons tout simplement pas optimisé pour le moment – à cause des réglages et finalement des erreurs. C’est la frustrations qui a parlé après Djeddah mais les réunions après ont permis de comprendre beaucoup de choses. Nous n’étions évidemment pas satisfaits de la performance de ces deux premières courses. Mais je pense qu’il y a beaucoup plus de potentiel que nous n’avons pas encore tout à fait exploité. C’est donc sur cela que tout le monde se concentre : essayer simplement de comprendre la voiture », assure le pilote Mercedes dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com .

La fin d'une interminable disette ?

S'il venait à s'imposer cette saison, Lewis Hamilton mettrait fin à une disette historique, la plus longue, et de très loin, de sa carrière. Et pour cause, cela fait plus de deux qu'il court après une nouvelle victoire, alors qu'il n'avait jamais attendu plus d'une année entre deux succès. Logique puisqu'avant 2022, il avait au moins gagné une course chaque saison. Et il n'y a qu'en 2013, sa première année chez Mercedes, que Lewis Hamilton n'a pas remporté plus Grand Prix. Par conséquent, une victoire cette saison, et le Britannique reviendrait dans ses standards post-2022, mais surtout, il battrait un record détenu par Kimi Räikkönen, à savoir celui de l'écart le plus important entre sa première et sa dernière victoire. Entre le GP de Malaisie 2003 et celui des Etats-Unis en 2018, il s'est donc passé 15 ans, 6 mois et 28 jours et 294 courses. Pour le moment, il s'est passé 14 ans, 5 mois et 25 jours entre la première victoire de Lewis Hamilton en 2007 et la dernière en Arabie Saoudite en 2021. Soit 281 courses. Par conséquent, peu importe la date de la prochaine victoire du septuple champion du monde, cela sera suffisant pour battre le record de Räikkönen et ainsi mettre fin à une incroyable disette. Reste à savoir si c'est Mercedes ou Ferrari qui lui offrira ce record.