Gasly - Ocon : Alpine prépare du lourd en F1 !

Pierrick Levallet

Pierre Gasly et Esteban Ocon s'attendaient sans doute à mieux pour ce début de saison de F1. 17 et 18e du classement des pilotes, les deux Français n'y arrivent pas au volant de leur Alpine. Mais Bruno Famin ne désespère pas. Le patron de l'écurie française a même annoncé que du lourd était en préparation.

Le début de saison s’avère plus compliqué que prévu pour Pierre Gasly et Esteban Ocon chez Alpine en F1. N’ayant inscrit aucun point en deux courses, les deux Français pointent à la 17 et 18e place du classement des pilotes. L’écurie française est donc dernière au championnat constructeur, ex-aequo avec Williams, Racing Bulls et Kick Sauber. Malgér tout, Bruno Famin ne désespère pas. Le patron d’Alpine continue de faire confiance à son duo de pilotes et a même annoncé que de grandes évolutions étaient en préparation.

«Nous avons déjà quelques bons développements en préparation»

« Les autres équipes non plus n’ont pas réussi du premier coup. Si vous réussissez, cela signifie que vous n’agissez pas suffisamment près de la limite. Nous avons déjà posé les bases du côté mécanique. Maintenant, il s’agit de trouver plus d’appui, ce qui est en tête de notre liste. Nous avons déjà quelques bons développements en préparation. Nous ne sommes pas pressés sur la question des pilotes. Gasly et Ocon sont notre premier choix » a ainsi expliqué Bruno Famin dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Ocon annonce la couleur pour son avenir