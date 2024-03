F1 : Mercedes vise deux énormes coups chez Red Bull pour oublier Hamilton

Arnaud De Kanel

Alors que Red Bull se retrouve au cœur d'une polémique depuis plusieurs semaines à cause de l'affaire Christian Horner, Mercedes compterait profiter du chaos qui règne dans l'écurie autrichienne afin de compenser le départ de Lewis Hamilton. Pour cela, les Flèches d'Argent aimeraient recruter Max Verstappen ainsi que l'ingénieur le plus réputé du paddock, Adrian Newey.

Ça va mal chez Red Bull ! Depuis que l'affaire Christian Horner a éclaté, l'écurie autrichienne est encore plus divisée qu'avant en interne et cela pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le futur de l'équipe de Max Verstappen. Justement, le triple champion du monde en titre pourrait être tenté d'aller voir ailleurs en amenant dans ses valises Adrian Newey. Et c'est Mercedes, qui veut remplacer de la meilleure des manières Lewis Hamilton, qui pourrait rafler la mise.

«Tout est toujours possible»

Toto Wolff estime même que si Christian Horner venait à être maintenu en poste, cela ouvrirait grandement la porte à une double arrivée de Max Verstappen et Adrian Newey. « Tout est toujours possible dans ce manège fou, je n’exclus rien. Mais nous avons une excellente équipe technique avec laquelle je me sens à l’aise et positionnée à 100% correctement, même si les temps au tour ne le reflètent pas pour le moment. Je dis juste que si Horner reste, il y a des possibilités excitantes. En fin de compte, il s’agit de la personnalité de Horner, mais je n’ai lu ce qui se passe en interne chez Red Bull que dans les médias », a déclaré le patron de Mercedes. De son côté, Johnny Herbert indique qu'un accord serait proche d'être trouvé entre Verstappen et Mercedes.

Verstappen se rapproche de Mercedes selon Herbert