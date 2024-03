F1 - Hamilton : Mercedes tente un coup de poker !

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton vit actuellement sa dernière saison chez Mercedes. Le Britannique rejoindra Ferrari en 2025. Mais pour sa dernière année au sein de l'écurie allemande, le septuple champion du monde avait sans doute rêvé d'un meilleur départ. Le pilote de 39 ans vit un calvaire. Mercedes a néanmoins avoué avoir tenté plusieurs choses afin de redresser la barre rapidement.

Pour sa dernière saison chez Mercedes avant de rejoindre Ferrari, Lewis Hamilton a sans doute rêvé d’un meilleur démarrage. Septième à Bahreïn et neuvième en Arabie Saoudite, le septuple champion du monde pointe à la septième place du classement général. Le Britannique n’y arrive pas au volant de sa Mercedes et se laisse déjà distancer par Max Verstappen, qui continue de dominer la F1 d’une main de maître.

F1 - Ferrari : Lewis Hamilton va remplacer Leclerc ? https://t.co/Zj7RME8NH7 pic.twitter.com/T25dRXCe83 — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

Hamilton vit un calvaire chez Mercedes

Lewis Hamilton semble vivre un nouveau calvaire chez Mercedes après 2022. Le pilote de 39 ans espère donc pouvoir redresser la barre en Australie ce dimanche. Mais pour cela, l’écurie allemande va devoir apporter quelques améliorations à sa monoplace. Dans cette optique, Andrew Shovlin a fait savoir que Mercedes tentait plusieurs choses afin de tirer le maximum de performance de la voiture.

«Nous essayons de concevoir des expérimentations»