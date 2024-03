F1 – Ferrari : Lewis Hamilton va remplacer Leclerc ?

Jean de Teyssière

La bombe de ce début d'année 2024 a éclaté chez Ferrari, avec l'arrivée officialisée de Lewis Hamilton la saison prochaine. L'enjeu pour le Britannique sera de se faire adopter par ses supporters, l'une des bases de fans les plus impressionnantes du monde. Pour Rob Smedley, ancien ingénieur chez Ferrari, le septuple champion du monde en a largement la capacité et peut même être plus populaire que Charles Leclerc.

Lewis Hamilton dispute sa dernière saison avec Mercedes. En 2025, le septuple champion du monde de Formule 1 sera un pilote de Ferrari et formera un duo avec Charles Leclerc. Un duo qui fait déjà saliver d'avance.

«Lorsque les choses ne vont pas bien, les fans sont très heureux de vous dire»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Rob Smedley, ancien ingénieur de Ferrari entre 2006 et 2013 évoque l'arrivée de Lewis Hamilton : « La Formule 1 est dure. Je pense que c’est une affirmation très simple, mais si vous voulez exceller en F1, vous devez vous y mettre à 110 % tous les jours en vous levant. Ce que la passion des fans fait, ou ce que la passion de la communauté Ferrari fait pour vous, c’est qu’elle vous donne l’énergie nécessaire pour y parvenir. Si vous voulez personnifier la façon dont la passion se manifeste, c’est sous la forme d’un énorme soutien. Lorsque les choses ne vont pas bien, les fans sont très heureux de vous dire, en face. Ils n’hésitent jamais à le faire. Mais vous avez toujours leur soutien. C’est ça la passion des tifosi... c’est comme ça qu’elle se manifeste. »

«S’il s’investit à 100 %, il obtiendra 100 % en retour»