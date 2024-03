F1 : Un cadre de Mercedes va suivre Hamilton ?

Jean de Teyssière

Et si le départ de Lewis Hamilton de Mercedes pour Ferrari la saison prochaine en appelait d'autres ? Le septuple champion va laisser un grand vide au sein de l'écurie allemande, au point que certains cadres, qui devaient prendre de plus en plus de responsabilités, comme Jérôme d'Ambrosio, pourraient aussi rejoindre Ferrari. Un départ commenté par Toto Wolff qui conforme les rumeurs de départ.

Ancien pilote de Formule 1, Jérôme D'Ambrosio est arrivé chez Mercedes en début d'année dernière. Il a très vite pris du galon, remplaçant notamment Toto Wolff lors de la direction de course, durant les Grands Prix du Qatar et du Japon. Mais le départ de Lewis Hamilton pourrait tout changer.

«Jérôme va grandir dans l'organisation»

Il y a à peine un an, Toto Wolff expliquait le rôle qu'allait tenir Jérôme D'Ambrosio chez Mercedes : « I l s’occupe du programme des jeunes pilotes en collaboration avec Gwen [Lagrue], qui le fait déjà avec beaucoup de succès depuis quelques années. Avec l’équipe de Gwen, nous examinons le sport automobile de base dès les premiers stades du karting, et c’est là que Gwen est très actif, et c’est lui qui travaillait avec James [Vowles, actuel directeur de Williams]. Maintenant au sein de la structure de Brackley, c’est Jérôme qui a pris le relais, et il regarde les choses et il y a beaucoup de possibilités que James [Vowles] a faites au-delà du travail de stratégie. Je pense donc que Jérôme va grandir dans l’organisation, mais à ce stade, c’est son domaine. »

«Il évalue les options quant à ce qu’il faut faire»