F1 - Verstappen : Le coup de tonnerre prend forme !

Arnaud De Kanel

Les tensions chez Red Bull pourraient bien chambouler l'avenir du pilote star de l'écurie autrichienne, à savoir Max Verstappen. Le père du Néerlandais maintient le cap et assure que si Christian Horner ne démissionne pas, alors Verstappen ira voir ailleurs. C'est l'histoire d'un coup de tonnerre que l'on aurait pas imaginé il y a encore un mois.

« Il y a des tensions ici tant qu’il reste en poste. L’équipe risque de se déchirer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça va exploser. Il joue la victime alors que c’est lui qui est à l’origine des problèmes », a déclaré publiquement Jos Verstappen. Le père du triple champion du monde pouvait difficilement être plus clair que ça. Et bien évidemment, un départ de Max Verstappen peut se réaliser si et seulement si une grosse écurie lui transmet l'offre alléchante et impossible à refuser. Mercedes est sur le coup et souhaite en faire le remplaçant de Lewis Hamilton.

«J'adorerais l'avoir»

Toto Wolff ne cache pas son envie. Le directeur de Mercedes, qui a été aperçu à de nombreuses reprises avec le père de Max Verstappen à Bahreïn, a alimenté la folle rumeur. « J'adorerais l'avoir mais nous devons d'abord arranger notre voiture. Je pense que nous devons à nos pilotes, George [Russell] et Lewis [Hamilton], d'améliorer la voiture et de leur donner un bon matériel avant de rêver de l'avenir. Je pense que c'est une décision que Max doit prendre. Il n'y a aucune équipe en haut et en bas de la grille qui ne ferait pas le poirier pour l'avoir dans une voiture », a lâché Wolff. Lewis Hamilton semble également valider la piste Max Verstappen pour le remplacer.

«Ce sera intéressant à voir»