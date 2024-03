F1 : Grosse surprise pour l’avenir de Verstappen ?

Jean de Teyssière

Depuis que Ferrari a annoncé que Lewis Hamilton deviendrait son pilote la saison prochaine, de nombreuses rumeurs parcourent les couloirs de diverses écuries. Car une place se libère chez Mercedes, ce qui pourrait amener à un jeu de chaises musicales. Max Verstappen n'échappe pas aux rumeurs et il pourrait aller chez Mercedes... ou chez Aston Martin.

Les difficultés rencontrées par Christian Horner à la tête de Red Bull peuvent-elles convaincre Max Verstappen de changer d'air ? Le directeur de Red Bull est de plus en plus désavoué au sein de son écurie, jusqu'à Jos Verstappen, le père du triple champion du monde.

«On ne peut donc jamais dire à 100% que c'est comme ça que ça va se passer»

En marge du Grand Prix d'Arabie saoudite, Max Verstappen a entretenu le flou autour de son avenir : « Le fait est que je pense que personne n'aurait jamais réalisé ou vu que Lewis passerait chez Ferrari. Dans ma vie, et cela n'a rien à voir avec la F1 ou quoi que ce soit d'autre, c'est juste la vie en général, on ne sait jamais ce qui arrive, ce qui vient à vous ou ce qui se passe autour de vous, ou ce qui peut vous influencer. On ne peut donc jamais dire à 100% que c'est comme ça que ça va se passer. C'est ainsi que j'aborde ma vie. Mais je n'y pense pas trop non plus. Je suis très détendu. »

F1 : Il annonce une humiliation pour Hamilton chez Ferrari https://t.co/VRN0n3Q5tc pic.twitter.com/H5SBhszDVr — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

Verstappen tenté par Aston Martin ?