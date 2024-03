F1 : Red Bull lâche un gros coup de pression !

Benjamin Labrousse

Si Red Bull réussit grandement sa saison, ce n’est pas vraiment le cas de Racing Bulls (anciennement AlphaTauri), écurie filiale de la formation autrichienne. Figure emblématique de RB, Helmut Marko est revenu sur le début de saison du duo Yuki Tsunoda - Daniel Ricciardo, affirmant que l’Australien devait faire beaucoup mieux sur les prochaines échéances.

Si en 2025, Lewis Hamilton va rejoindre Ferrari, Sergio Perez lui, pourrait quitter Red Bull. Le baquet du Mexicain n’est toujours pas garanti pour la saison prochaine, et cela pourrait potentiellement profiter à un des deux pilotes de Racing Bulls. Yuki Tsunoda et Daniel Ricciardo le savent, en cas de grosse saison en 2024, l’un des deux pourrait récupérer un siège chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen…

« Ricciardo doit trouver quelque chose rapidement »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , le responsable des filiales jeunes de Red Bull, Helmut Marko, a affirmé que Daniel Ricciardo doit faire beaucoup mieux sur ce début de saison : « Il y a beaucoup d’enjeux cette saison pour Yuki (Tsunoda) et Daniel. La performance de Yuki en qualifications a été très bonne, mais Ricciardo doit trouver quelque chose rapidement. Au moins, Yuki est très bon en qualifications. Ensuite, il est en tête de la lutte pour les points lors du premier relais, pour ensuite prendre de plus en plus de retard. Que nos pilotes mettent trop de pression sur les pneus ou s’il y a d’autres raisons, c’est ce que nous devons découvrir » .

« Tout n’a tout simplement pas fonctionné à 100 pour cent »