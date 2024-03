F1 : Verstappen rattrapé par Ferrari ? Une annonce tombe

Benjamin Labrousse

Victorieux des deux premières courses de la saison, Max Verstappen file tout droit vers un quatrième titre de champion du monde consécutif. Doté de la monoplace la plus rapide, le Néerlandais sera le grand favori du Grand Prix d’Australie fin mars, même si pour Helmut Marko, Red Bull devra clairement se méfier de Ferrari.

Red Bull sans trembler. Malgré plusieurs polémiques entourant l’écurie autrichienne en ce début de saison, Christian Horner et son équipe ont réussi leur mission : faire remporter les deux premières courses de l’année à Max Verstappen. Les deux secondes places obtenues également par Sergio Perez à Bahreïn et en Arabie Saoudite ont ravi Helmut Marko, qui dans des propos relayés par Next-Gen Auto , a exprimé toute sa joie.

F1 - GP d'Arabie saoudite : Verstappen seul au monde, grosse surprise chez Ferrari ! https://t.co/hMC71KhYpL pic.twitter.com/dZlV5tqyDK — le10sport (@le10sport) March 10, 2024

« Tout fonctionne »

« C’est incroyable et nous sommes vraiment heureux. Les deux pilotes ont fait une course fantastique. La voiture est également exceptionnelle. Tout fonctionne. La stratégie, également les arrêts aux stands et l’usure des pneus. Deux courses avec un doublé. C’est un grand exploit » , a ainsi expliqué Marko. Quid d’une réduction de l’écart de la part des concurrents de Red Bull ? « Cela ne me dérangerait pas. Il y a eu deux circuits différents et nous sommes bons. Mais je dois dire que l’usure des pneus était plus élevée que prévu, surtout avec les pneus durs. J’espère mais je ne crois pas que cela va continuer de manière aussi simple que ça » .

« Vous voyez que Ferrari se rapproche »