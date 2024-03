F1 : Red Bull lance un avertissement à Verstappen

Pierrick Levallet

Max Verstappen a parfaitement lancé sa saison 2024. Triple champion du monde, le Néerlandais s'est imposé au Grand Prix de Bahreïn samedi dernier. Le pilote de Red Bull fait encore office de favori pour cette année. Toutefois, l'écurie autrichienne a tenu à le mettre en garde concernant Mercedes et Ferrari.

Triple champion du monde en titre, Max Verstappen a parfaitement démarré la saison 2024. Le Néerlandais s’est imposé au Grand Prix de Bahreïn samedi dernier, devant Sergio Pérez et Carlos Sainz Jr. Le pilote de Red Bull faisait office de favori pour le titre cette année et il l’a bien montré à Sakhir. Toutefois, l’écurie autrichienne est consciente d’avoir un peu plus de concurrence que la saison passée et a donc tenu à avertir Max Verstappen.

F1 - Red Bull : Coup de tonnerre, Verstappen envoyé chez Mercedes ! https://t.co/KOOu8r0BAJ pic.twitter.com/YUP9oGin77 — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

«Ferrari et Mercedes sont proches»

« Max Verstappen ne pouvait pas mieux démarrer la saison. Il a été un peu énervé du côté des réglages les deux premiers jours mais sa configuration finale était parfaite pour la course. Il a réussi à gérer ses pneus tendres de main de maitre lors du 1er et du 3e relais. Il confirme ainsi que la RB20 garde la bonne tendance de la RB19 et sait prendre soin de ses pneus. En qualifications, le rythme est là mais nous avons vu que sur un tour, Ferrari et Mercedes sont proches. Ce ne sera pas aisé de prendre beaucoup de poles mais ce qui compte, c’est le dimanche » a lancé Helmut Marko dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Qui pour détrôner Verstappen et Red Bull ?

Reste maintenant à voir si Mercedes et Ferrari sauront tenir tête à Red Bull tout au long de la saison. Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr souhaitent faire tomber Max Verstappen. Lewis Hamilton, lui, espère pouvoir prendre sa revanche sur le Néerlandais avant de quitter son écurie. George Russell pourrait aussi être en mesure de poser quelques problèmes au pilote de 26 ans. À suivre...