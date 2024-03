F1 : Une star a failli remplacer Hamilton

Arnaud De Kanel

Star montante du paddock, Lando Norris attend toujours de signer sa première victoire fn Formule 1 pour confirmer son nouveau statut. Le jeune pilote britannique aurait pu représenter une sérieuse option pour Mercedes en 2025 dans l'optique de remplacer Lewis Hamilton mais il a récemment signé un contrat pluriannuel avec McLaren.

A six jours près, l'histoire aurait pu être bien différente. Fin janvier, Lando Norris signait un nouveau contrat avec McLaren allant au delà de 2025. Et seulement six jours plus tard, Lewis Hamilton annonçait qu'il s'engageait chez Ferrari. Norris aurait donc pu attendre que certaines situations se décantent avant de prolonger pour récupérer un volant encore plus prestigieux mais il avoue ne rien regretter, pas même le fait d'avoir potentiellement raté l'opportunité de piloter pour Mercedes.



«Aucun regret d’aucune part»

« Je suis très heureux. J’aurais pu attendre, j’avais le choix. Je savais que des opportunités se présenteraient potentiellement à moi. Je savais quelles opportunités j’avais à l’époque de l’année dernière et cette année et ce qui aurait pu arriver ou ce qui se passera de toute façon au cours des deux prochaines années. Donc aucun regret d’aucune part. J’ai confiance en mon équipe, j’ai confiance en ce que nous avons pu réaliser et en ce que nous pouvons réaliser à l’avenir et je suis très heureux de là où je suis », a avoué Lando Norris dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il croit au projet de McLaren est compte en faire la meilleure écurie du paddock.

