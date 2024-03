F1 - Red Bull : Verstappen réagit à la polémique !

Benjamin Labrousse

Depuis début février, le directeur de Red Bull Christian Horner est accusé de comportement inapproprié envers un employé de l’écurie autrichienne. S’il a depuis été blanchi, le Britannique a également pu compter sur une première victoire de Max Verstappen à Bahreïn. Le triple champion du monde a évoqué cette affaire, en se montrant plutôt évasif.

Le 5 février dernier, le Telegraaf lâchait une bombe. Christian Horner, directeur de Red Bull depuis 2005, aurait eu un comportement inapproprié envers un employé. Rapidement, une enquête interne a été menée, résultant à un blanchiment d’Horner en milieu de semaine dernière. Néanmoins, le père de Max Verstapenn, Jos, en avait remis une couche ce samedi en affirmant que Red Bull devait absolument se séparer du Britannique. Depuis, les rumeurs se sont multipliées, certaines affirmant que le triple champion du monde pourrait remplacer Lewis Hamilton (qui rejoindra Ferrari) chez Mercedes la saison prochaine…

F1 : L'étonnant sacrifice pour remplacer Hamilton chez Mercedes https://t.co/MIpAFZm5cL pic.twitter.com/VZuKm6CGoh — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

« Nous sommes concentrés sur la performance de la voiture »

Mais de son côté, Max Verstappen se veut serein. Le Néerlandais, vainqueur ce samedi à Bahreïn du premier Grand Prix de la saison, s’est exprimé avec beaucoup de réserve sur cette affaire. « De mon côté, et je vois cela aussi du côté des mécaniciens et des ingénieurs, nous sommes concentrés sur la performance de la voiture tout au long du week-end. Il ne doit pas en être autrement et c’est ce que nous continuerons à faire, sans nous mêler de cette histoire qui ne nous concerne pas » , a ainsi expliqué Verstappen dans des propos relayés par l’Auto Journal .

« Le reste ce n’est pas mon business »