F1 - Red Bull : Verstappen annonce encore du lourd !

Jean de Teyssière

A cheval sur la saison dernière, Max Verstappen a remporté sa huitième victoire consécutive en Formule 1. Le pilote de Red Bull a encore une fois montré l'étendue de son talent en remportant le Grand Prix de Bahrein avec plus de vingt secondes d'avance sur Sergio Pérez, son dauphin. Si Max Verstappen relativise en expliquant que Bahrein est LE circuit de Red Bull, il avoue quand même que cette monoplace est encore plus performante que celle de la saison dernière.

Est-il possible d'assister à nouveau à une saison dominée de la tête et des épaules par Red Bull ? En 2023, l'écurie autrichienne avait réussi l'exploit de remporter 22 courses sur 23. Max Verstappen en avait gagné 19 et la prestation du pilote autrichien à Bahrein peut laisser penser qu'une nouvelle domination pourrait se produire.

«Dans l’ensemble, je n’ai pas eu l’impression de conduire une voiture différente»

Max Verstappen a évoqué ses nouvelles sensations dans la monoplace RB 20, via des propos relayés par Nextgen-Auto : « La sensation dans la voiture est assez similaire, juste un peu meilleure, et c’est ce que nous voulions vraiment. Je veux dire que la voiture de l’année dernière était déjà très bonne, et maintenant, on a quelques petites améliorations ici et là. Surtout dans les virages à plus faible vitesse, la voiture se comporte un peu mieux. Mais dans l’ensemble, je n’ai pas eu l’impression de conduire une voiture complètement différente. C’est donc un point positif. C’est toujours un point d’interrogation. En regardant la voiture, on se demande si ça va marcher. Mais il est clair qu’ils ont fait leurs devoirs, dans l’équipe. Ils font confiance à toutes les simulations et à la soufflerie. Et ils ont montré ces dernières années qu’ils étaient très bons. »

