F1 - GP de Bahreïn : Verstappen en feu, Alpine au fond du trou

Arnaud De Kanel

Le premier Grand Prix de la saison a rendu son verdict ! Dominateur tout le week-end, Max Verstappen a réalisé le Grand Chelem et frappe déjà un grand coup. Ferrari a de son côté affirmé sa position de deuxième force en plaçant ses deux pilotes derrière les deux Red Bull du plateau tandis qu'Alpine a sombré, comme prévu.

Le triple champion du monde en titre est en mission. Nerveux en début de week-end, Max Verstappen a signé une pole rassurante mais pas écrasante et on pouvait penser qu'il allait être titillé par Charles Leclerc. Or, le Néerlandais a tout simplement écrasé ce Grand Prix en signant le plus grand écart jamais recensé à Sakhir. Un message fort adressé à la concurrence.



Verstappen au top

Malgré un week-end parfait, Max Verstappen refuse de s'enflammer et ouvre la porte au retour de ses concurrents. « Je pense que la course a été meilleure que prévu. (...) Mais je pense aussi qu’en général, les autres équipes sont plus proches. Je pense que tout a vraiment bien fonctionné ce weekend, mais je ne m’attends pas à ce que cela se produise à chaque Grand Prix dans un avenir proche. Nous allons analyser notre weekend et essayer de nous améliorer encore », a-t-il confié dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Red Bull s'est même offert un doublé avec la seconde place de Sergio Perez. La hiérarchie est déjà dessinée puisque Carlos Sainz a fini troisième devant Charles Leclerc. Le week-end a été plus compliqué en revanche pour Fernando Alonso, seulement neuvième, mais également pour Lewis Hamilton, septième. Verstappen prend donc déjà les devants.

Week-end cauchemardesque pour Alpine

Comme attendu, Alpine est le mauvais élève de ce début de saison. Pierre Gasly et Esteban Ocon ont démarré en fond de grille après des qualifications catastrophiques. L'écurie tricolore réalise la pire performance du week-end en plaçant ses deux pilotes aux 17 et 18ème places. Il sera difficile de faire pire à Djeddah mais nous ne sommes pas à l'abri d'une très mauvaise surprise avec Alpine. La saison s'annonce longue.

Le classement après le GP de Bahreïn

1- Max Verstappen - Red Bull (26 points)

2- Sergio Perez - Red Bull (18 points)

3- Carlos Sainz - Ferrari (15 points

4- Charles Leclerc - Ferrari (12 points)

5- George Russell - Mercedes (10 points)

6- Lando Norris - McLaren (8 points)

7- Lewis Hamilton - Mercedes (6 points)

8- Oscar Piastri - McLaren (4 points)

9- Fernando Alonso - Aston Martin (2 points)

10- Lance Stroll - Aston Martin (1 point)

11- Pierre Gasly - Alpine (0 point)

- Esteban Ocon - Alpine (0 point)

- Valtteri Bottas - Stake F1 (0 point)

- Guanyu Zhou - Stake F1 (0 point)

- Yuki Tsunoda - VCARB (0 point)

- Daniel Ricciardo - VCARB (0 point)

- Kevin Magnussen - Haas (0 point)

- Nico Hülkenberg - Haas (0 point)

- Alex Albon - Williams (0 point)

- Logan Sargeant - Williams (0 point)