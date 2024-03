F1 : Ferrari dévoile son plan pour vaincre Red Bull

Benjamin Labrousse

Malgré les 2èmes et 4èmes places obtenues par Charles Leclerc et Carlos Sainz ce vendredi lors des qualifications du Grand Prix de Bahreïn, Ferrari a une nouvelle fois été dominée par Red Bull. Le pilote espagnol estime qu’afin de progresser les veilles de courses, l’écurie italienne doit être capable de grappiller quelques dixièmes en Q3 notamment.

Ferrari aura été au rendez-vous. Faisant office de principale concurrente à Red Bull et Mercedes, la Scuderia a réalisé une séance de qualification positive ce vendredi sur le circuit de Sakhir. Charles Leclerc et Carlos Sainz partiront respectivement à la 2ème et 4ème place sur la grille samedi (16h). Les deux pilotes, excellents en Q2, ont manqué de quelques dixièmes de secondes en Q3 afin de battre la RB-20 de Max Verstappen.

F1 : Ferrari veut déjà tourner la page Hamilton https://t.co/RXIk5BsPe9 pic.twitter.com/Ba5VH3Cr6r — le10sport (@le10sport) February 29, 2024

«Nous n’avons pas réussi à trouver 3 dixièmes en Q3»

« C’est quelque chose que l’on doit regarder, après la Q2 j’étais confiant, je pensais pouvoir descendre en bas du 1 minute 29, mais nous n’avons pas réussi à trouver 3 dixièmes en Q3, comme on y arrive souvent » , a concédé Carlos Sainz dans des propos relayés par Next-Gen Auto . « On doit l’analyser prudemment, mais hormis cela, on a été solide tout le week-end, on est dans le top 4 d’un peloton très serré, donc on peut en être fier et on se tourne vers demain. Checo partira derrière avec un pneu neuf donc il sera difficile à battre. Pour tous les autres, on peut se battre. Max a un rythme différent de tous les autres mais on va tout donner pour avoir le meilleur rythme possible » .

«Pour l'instant, ils semblent avoir un peu de marge»