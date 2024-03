F1 - GP de Bahreïn : Hamilton révèle un gros sacrifice !

Benjamin Labrousse

Attendu au tournant sur cette année 2024 pour sa dernière saison chez Mercedes avant de rejoindre Ferrari, Lewis Hamilton n’a pas brillé sur la séance de qualification du Grand Prix de Bahreïn ce vendredi. 9ème sur la grille, le septuple champion du monde a révélé avoir fait de gros sacrifices sur cette prestation.

Mercedes a connu une séance de qualification ce vendredi sur le circuit de Sakhir. La bonne nouvelle de la soirée se nomme George Russell pour les Flèches d’Argent . Russell a signé le 3ème temps des qualifications et s’élancera juste derrière Charles Leclerc (2ème, Ferrari) et Max Verstappen (1er, Red Bull) ce samedi à Bahreïn (16h). En revanche, la 9ème position de Lewis Hamilton sonne comme une grosse déception pour l’écurie allemande.

«J’ai juste eu du mal en qualifications aujourd’hui»

Dans des propos relayés par F1Only , Lewis Hamilton a tenté d’analyser sa performance du jour. « Ce n’est pas génial, mais c’est très excitant d’être ici. Je pense que la position et le rythme de George [Russell, troisième sur la grille] sont vraiment marquants et constituent un véritable témoignage pour l’équipe, de la façon dont tout le monde a travaillé pendant l’hiver. Cela unit vraiment le feu et la flamme en nous pilotes. De mon côté, Bono [son ingénieur course] et tout le monde ont fait un excellent travail, j’ai juste eu du mal en qualifications aujourd’hui » , a lâché le septuple champion du monde.

«J’ai définitivement sacrifié plus que ce que j’espérais»