F1 : C’est terminé, il annonce la victoire de Verstappen

Benjamin Labrousse

A l’occasion des qualifications du Grand Prix de Bahreïn ce vendredi, Mercedes s’est distingué grâce à la 3ème position obtenue sur la grille par George Russell. Le coéquipier de Lewis Hamilton a toutefois affirmé que son objectif était la deuxième place ce samedi (16h), car Max Verstappen était encore imbattable.

Sans énorme surprise, Max Verstappen a une nouvelle fois été le plus rapide. A l’issue d’une séance de qualification très serrée ce vendredi pour le premier Grand Prix de l’année à Bahreïn, le Néerlandais a devancé Charles Leclerc (Ferrari) et George Russell (Mercedes), et s’élancera donc de la première position samedi (16h) sur le circuit de Sakhir. Auteur d’une prestation plus qu’aboutie, Russell estime toutefois que la victoire est déjà acquise pour Super Max .

F1 : Un pilote est déjà au fond du trou https://t.co/ksXptdNjf9 pic.twitter.com/PKyNHZ6kSZ — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

«Ce sera serré avec tout le monde, sauf avec Max»

« Les gens à l’usine ont fait un super travail pour qu’on se sente mieux avec la voiture. Mais Max est encore devant » , a ainsi lâché George Russell dans des propos relayés par Next-Gen Auto . « Si l’on regarde nos qualifications et notre rythme les deux dernières années à Bahreïn, débuter troisième est un bon résultat. On a fait beaucoup de travail, on a de très bons pilotes qui travaillent à l’usine dans le simulateur pour progresser. Le temps nous dira demain si l’on a fait un très bon pas en avant en qualifications sans compromettre le rythme de course. Ce sera serré avec tout le monde, sauf avec Max » .

«La course pour nous sera pour la deuxième place»