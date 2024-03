F1 : Hamilton tacle Mercedes sur Netflix

Arnaud De Kanel

A l'image des huit autres équipes du paddock, Mercedes a accumulé un retard considérable sur Max Verstappen et son écurie Red Bull. Pourtant, l'écurie allemande avait été avertie des problèmes de la monoplace. A l'occasion de la série Drive to Survive sur Netflix, Lewis Hamilton a en effet révélé avoir été snobé par les ingénieurs.

Le suspense est absent depuis maintenant deux saisons en Formule 1. Les écuries accusent en effet un trop gros retard sur Red Bull qui en profite pour écraser la concurrence. L'histoire aurait peut-être était différente si les ingénieurs de chez Mercedes avaient écouté Lewis Hamilton. Dans la série Drive to Survive sur Netflix , le septuple champion du monde a révèle avoir mis en garde sur les difficultés que rencontrait sa monoplace en 2022 mais il n'a pas été écouté. Une très mauvaise publicité pour Mercedes.



F1 : Avant le transfert de légende, une saison de folie se prépare https://t.co/oL5OTwtfJf pic.twitter.com/XJt8ffIzha — le10sport (@le10sport) February 29, 2024

«Ils m’ont dit ’oh, peut-être que tu avais raison’»

« L’année dernière, je me souviens m’être plaint à l’équipe et avoir dit ’écoutez, nous devons faire ces changements, sinon c’est la trajectoire que nous allons suivre et c’est là que nous allons finir, alors s’il vous plaît, s’il vous plaît, faites quelque chose à ce sujet’. Grosso modo. Je me souviens qu’ils ont répondu ’nous savons ce que nous faisons, tu as tort’. C’était vraiment un moment intéressant. Je me disais, d’accord, je vais prendre du recul, je ne veux marcher sur les pieds de personne. Puis, quand nous sommes entrés dans la saison 2023, nous en avons reparlé et ils m’ont dit ’oh, peut-être que tu avais raison’. Et donc voilà… », a lâché Lewis Hamilton pour Netflix . Et ça ne s'est guère amélioré en 2023 puisque la voiture était similaire à la précédente.

«Je ne me souviens plus vraiment de ce que ça fait d’avoir gagné»