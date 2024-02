Hamilton - Ferrari : Mercedes va affoler la F1 !

Pierrick Levallet

À l'issue de la saison 2024, Lewis Hamilton va tourner une page de sa carrière. Le Britannique quittera Mercedes après dix ans passés au sein de l'écurie allemande pour rejoindre Ferrari. Toto Wolff devra donc lui trouver un remplaçant. Et Nico Hülkenberg estime que Mercedes devrait enflammer le marché des pilotes une fois la décision prise.

C’est une bombe qui a secoué la F1 il y a quelques jours. Dix après son arrivée, Lewis Hamilton va quitter Mercedes à l’issue de la saison 2024. Le Britannique évoluera aux côtés de Charles Leclerc chez Ferrari à partir de 2025. L’écurie allemande va donc devoir trouver un remplaçant au septuple champion du monde. Et si l’on en croit Nico Hülkenberg, Mercedes va totalement enflammer le marché des pilotes une fois que Toto Wolff aura pris sa décision.

«Nous verrons quelles opportunités pourraient en découler»

« Historiquement, les grandes équipes règlent ce genre de choses plus tôt et les petites équipes prennent toujours plus de temps ensuite. Tant que Mercedes F1 n’aura pas décidé ou refuser certains pilotes, je ne vois personne signer quoi que ce soit. Mais je peux me tromper. Mais je n’ai pas de stress particulier là-bas. Je veux commencer la saison et j’espère pouvoir réaliser quelques bonnes performances et ensuite nous verrons quelles opportunités pourraient en découler ou non » a d’abord fait savoir le pilote d’Haas dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Il pourrait y avoir d’autres options»