F1 : Ferrari annonce un «immense défi» pour Red Bull

Pierrick Levallet

Red Bull domine totalement la F1 depuis 2022. Max Verstappen écrase tout le monde au championnat des pilotes et l'écurie autrichienne est sur une série de deux titres de champion constructeur consécutifs. L'année 2026 promet néanmoins d'être un virage important pour l'équipe. Ferrari estime d'ailleurs qu'un grand défi attend Red Bull.

Mais l'équipe va se lancer un nouveau défi. L'année 2026 promet d'être coriace pour Red Bull Powertrains comme pour Audi au niveau de la conception des moteurs des monoplaces. Ferrari estime d'ailleurs que le challenge sera colossal.

«Il est certain qu’il faut apprendre et créer quelque chose de nouveau»

« Ce sera un grand défi. C’est difficile à dire car, évidemment, je ne suis ni dans leurs usines ni à leur place. Mais au final, je pense que le niveau de complexité de ce produit est certainement élevé. Et c’est vrai que préparer un tout nouveau projet n’est une tâche facile pour personne. Je peux donc certainement respecter le travail qu’ils ont à faire, car il est certain qu’il faut apprendre et créer quelque chose de nouveau. Et ce n’est pas seulement une question de conception et d’ingénierie, mais aussi de logistique ou d’infrastructures. Ils sont donc également confrontés à un défi important et immense » a ainsi indiqué Enrico Gualtieri, directeur technique de la Scuderia pour la partie unité de puissance, dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Red Bull parti pour dominer la prochaine décennie de F1 ?

Reste maintenant à voir si Red Bull parviendra à bien négocier cette nouvelle aventure. Si tel est le cas, l’écurie autrichienne pourrait être amenée à dominer la F1 pendant de nombreuses années. Cela pourrait plaire à Max Verstappen, qui pourrait être en mesure de rejoindre très vite Lewis Hamilton et Michael Schumacher dans l’histoire de la discipline. À suivre...