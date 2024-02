F1 - Verstappen : L'annonce de Red Bull qui va mettre le feu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques mois, Red Bull blindait Max Verstappen en lui offrant une prolongation très longue durée. Le triple champion du monde en titre est effectivement lié à l'écurie autrichienne jusqu'en 2028. Néanmoins, Helmut Marko révèle qu'il existe plusieurs clauses dans le contrat de Verstappen qui peuvent lui permettre de quitter Red Bull.

Cet hiver a clairement été marquée par l'annonce de Ferrari qui a officialisé la signature de Lewis Hamilton pour 2025. Le premier mouvement d'une longue série puisque la grille risque d'être complétement chamboulée l'année prochaine. Une agitation qui ne devrait pas concerner Max Verstappen, sous contrat jusqu'en 2028 avec Red Bull. Néanmoins, Helmut Marko, consultant de Red Bull, confirme l'existence de clauses dans le contrat du triple champion du monde en titre.

Red Bull confirme des clauses dans le contrat de Verstappen

« Comme dans tout contrat de Formule 1, il y a des clauses si certains critères de qualité de réussite ne sont pas remplis. Ceux-ci sont également inclus dans le contrat de Max. Je ne pense pas qu’une somme d’argent incroyable soit un facteur pour Max. Si l’équipe n’est pas en mesure de lui fournir une voiture capable de gagner, il ne sera pas intéressé... Bien sûr, il est intéressé par le succès en tant que pilote de course. On ne rajeunit pas. Et s’il ne voit pas la lumière avec Red Bull et que ces critères entrent en jeu, alors il est clair qu’il regardera autour de lui. Mais où y aurait-il quelque chose de mieux ? », s'interroge-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d'évoquer l'avenir de Sergio Pérez.

Pérez mis sous pression par Marko