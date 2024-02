F1 : Verstappen écrase déjà tout le monde

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les trois jours d'essais hivernaux ont pris fin vendredi, à une semaine du début de la saison à Bahreïn. Bien que Carlos Sainz ait signé le meilleur temps absolu, tout le monde s'accorde dans la paddock pour dire que Red Bull, et surtout Max Verstappen sont toujours loin devant. Pour Fernando Alonso, le titre est même déjà joué. Retour sur ces trois journées de test.

Comme depuis quelques années, les écuries n'ont eu que trois jours d'essais hivernaux afin de préparer la saison qui sera lancée la semaine prochaine à Bahreïn, théâtre de ces trois journées de test. S'il est toujours difficile de dégager une vraie tendance concernant la hiérarchie du début de saison, certaines conclusions sont à tirer de ces trois jours à Sakhir. Effectivement, les chronos ne suffisent pas puisque personne, mise à part les écuries, ne sait quelle quantité d'essence est embarquée dans les réservoirs, ni quelles cartographies moteurs sont utilisées. Cependant, dans le paddock, il ne fait aucun doute que Red Bull va encore dominer.

Verstappen intouchable ?

Le triple champion du monde avait impressionné tout le monde en collant plus d'une seconde à la concurrence lors de la première journée. Sergio Pérez n'a pas confirmé et Max Verstappen a été plus discret par la suite, mais aucun doute pour les autres écuries, Red Bull va encore dominer, au moins le début de saison. Fernando Alonso se montrait même déjà fataliste. « Max est le Champion du monde et Red Bull domine la F1. Le concept qu'ils ont présenté cette année est aussi une surprise. Pour le moment, on doit juste les observer et voir à quel point ils sont performants. Je pense que 19 pilotes dans le paddock savent maintenant qu'ils ne gagneront pas le titre. Ça arrive 99% du temps dans une carrière. C'est un sport brutal », assurait le pilote Aston Martin.

Derrière Red Bull, c'est très serré

Bien que Red Bull risque encore une fois de dominer la saison, compte tenu du fait que la réglementation n'a pas évolué entre les deux saisons, derrière l'écurie autrichienne, cela semble très serré. Ferrari a clairement une meilleure base qu'en 2023. Carlos Sainz a d'ailleurs signé le meilleur temps absolu des trois jours de test avec un 1’29″921. L'Espagnol est le seul pilote à être descendu sous les 1'30'', mais il est aussi l'un des rares à avoir chaussé les pneumatiques C4, alors que seuls les gommes C1 (durs), C2 (médiums) et C3 (tendres) seront autorisées pour les week-end de course. Un chrono qui est donc à relativiser, mais clairement la Scuderia semble en progrès et même Charles Leclerc, pourtant très exigeant, avait le sourire. Derrière, Mercedes, McLaren et Aston Martin ont également été satisfaits de leur trois jours de test. Selon les circuits, ces quatre équipes devraient se battre pour les podiums, voire les victoires si jamais Red Bull ouvre des portes.

Alpine fonce vers un désastre ?

En revanche, c'était beaucoup moins abouti pour Alpine. Selon certains échos dans le paddock, l'écurie française pourrait même être la moins rapide du plateau pour démarrer la saison qui s'annonce donc galère pour Esteban Ocon et Pierre Gasly. En revanche, l'une des bonnes surprises à Bahreïn était Racing Bulls. Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda ont paru très à l'aise et pourraient mener la seconde partie de grille devant Williams qui surfe sur une bonne saison 2023. Haas, qui n'attendait pas de miracle a pourtant été l'écurie qui a le plus roulé avec 441 tours au total. Voilà donc à quoi semble ressembler la hiérarchie pour 2024. Mais afin d'avoir une réponse définitive, il faudra attendre vendredi prochain et la fin de la qualifications à Bahreïn. Cette fois-ci, personne ne se cachera.