F1 : Ocon, Gasly… Un Français veut leur place !

Arnaud De Kanel

L'avenir d'Esteban Ocon et Pierre Gasly n'est pas encore assuré chez Alpine. Les deux pilotes tricolores seront en fin de contrat à l'issue de la saison et rien ne dit à l'heure actuelle s'ils défendront encore les couleurs de la formation française l'an prochain. Membre de l'Academy, Victor Martins se tient prêt à sauter sur l'occasion.

A l'aube de cette nouvelle saison de Formule 1, l'avenir de plusieurs pilotes demeure incertain. En fin de contrat chez Alpine, Esteban Ocon et Pierre Gasly sont concernés. Ils pourraient d'ailleurs être très intéressés par le baquet que laissera libre Lewis Hamilton chez Ferrari. Quoiqu'il en soit, un jeune pilote du nom de Victor Martins veut briller en F2 dans l'espoir d'être promu l'an prochain.



F1 : Coup de tonnerre pour le coéquipier de Verstappen ? Il déballe tout https://t.co/XO3C05aH3i pic.twitter.com/sgRDsthJrS — le10sport (@le10sport) February 24, 2024

Martins va se faire les dents en F2

Hormis Jack Doohan et Mick Schumacher, Victor Martins apparait comme le candidat le plus crédible pour succéder à Esteban Ocon ou Pierre Gasly. Le jeune français a une envie débordante de piloter en F1 et pour le rayonnement de la marque, il serait bien vu de promouvoir un Français, d'autant plus qu'il est membre de l'Academy. Cinquième l'an passé, Martins s'apprête à disputer sa deuxième saison en F2 où il espère briller pour convaincre Alpine de lui confier un volant l'an prochain. Selon Julien Fébreau, il a toutes ses chances.

«Il y aurait une logique à ce qu'il monte en F1»