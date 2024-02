F1 : Ferrari veut déjà tourner la page Hamilton

Arnaud De Kanel

Ferrari s'apprête à démarrer une saison particulière. En effet, tout le monde ne pense qu'à 2025 et à l'arrivée de Lewis Hamilton dans les rangs de La Scuderia. Frédéric Vasseur veut d'ailleurs tourner la page de ce feuilleton pour se concentrer pleinement sur la saison 2024.

Alors que la nouvelle saison de Formule 1 vient tout juste de débuter à Bahreïn, certains pensent déjà à la saison 2025 pour la simple et bonne raison que Lewis Hamilton sera chez Ferrari. L'annonce de ce transfert a bien évidemment fait couler beaucoup d'encre et elle restera au cœur de toutes les attentions jusqu'à temps qu'Hamilton débarque. Pour éviter que cela vienne perturber le bon déroulé de sa saison, Ferrari veut tourner la page.



F1 - GP de Bahreïn : Verstappen déjà menacé ? https://t.co/RwXTfDShu6 pic.twitter.com/fBS6FBfy8U — le10sport (@le10sport) February 29, 2024

«Nous devons tourner cette page et nous concentrer sur 2024»

« Le transfert d'Hamilton ? Nous devons tourner cette page et nous concentrer sur 2024. Nous avons une saison devant nous et je veux garder toutes ces discussions sur nos futurs pilotes réservées à 2025. C’est bien pour l’équipe de savoir au moins exactement ce que nous ferons à l’avenir, mais le prochain sujet est 2024 et non 2025 », a déclaré Frédéric Vasseur. Le Français veut avant tout protéger Carlos Sainz.

«Je veux garder l’équipe motivée et concentrée»