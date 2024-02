F1 : Verstappen hallucine et dénonce une folie !

Jean de Teyssière

La saison de Formule 1 va débuter ce dimanche avec le Grand Prix de Bahrein. Le coup d'envoi d'une saison qui va être très longue, puisqu'il y aura 24 Grands Prix cette saison, un record. Mais certains aimeraient encore rajouter des courses comme l'ancien directeur d'Alpine, Otmar Szafnauer, qui en souhaite 30. Une idée absolument pas partagée par Max Verstappen.

L'enchaînement Grand Prix de Las Vegas avec celui d'Abu Dhabi la saison dernière avait été très critiqué par les pilotes, notamment concernant le voyage éreintant et le décalage horaire à gérer. En 2024, en l'espace de trois semaines, les pilotes enchaîneront Las Vegas-Qatar-Abu Dhabi. Un trio de courses qui plaît encore moins.

«Pour moi, si vous planifiez bien, je pense qu’entre 25 et 30 est le bon chiffre»

L'ancien directeur d'Alpine (2022-2023), Otmar Szafnauer, a tenu des propos qui font faire réagir dans le paddock, comme relayé par Nextgen-Auto : « Pour moi, si vous planifiez bien, je pense qu’entre 25 et 30 est le bon chiffre… Je comprends ce que Liberty Media fait, c’est la bonne chose à faire pour le sport. Nous sommes un sport mondial, vraiment mondial. Devrions-nous organiser 25, 26 ou 27 courses ? C’est la question. Si vous participez à 30 Grands Prix, vous avez en réalité deux équipes de course (au sein d’une écurie) et chaque équipe fait 15 Grands Prix. C’est une vie facile comparée à ce que vous avez aujourd’hui. »

J’ai le sentiment que nous avons déjà largement dépassé la limite des courses»