F1 - Mercedes : L'après-Hamilton se prépare, ça va chauffer

A quelques jours du début de la saison 2024 de Formule 1, Le 10 Sport vous propose chaque jour la présentation d'une des dix écuries de la grille jusqu'aux premiers tours de roue à Bahreïn le 29 février. Ce mercredi, c'est au tour de Mercedes dont l'hiver a clairement été marqué par l'annonce du départ de Lewis Hamilton en 2025. Mais cette saison, le septuple champion du monde sera bien présent et Toto Wolff, tout en préparant la succession de son pilote, espère bien lui offrir une monoplace capable de gagner à nouveau.

Après avoir dominé la Formule 1 entre 2014 et 2021, Mercedes doit apprendre à vivre avec la domination écrasante d'une autre équipe. Et pour cause, en 2022, l'écurie dirigée par Toto Wolff décide de suivre un concept extrême avec le choix fort et révolutionnaire d'une monoplace sans ponton. Sur le papier, c'est un exploit. Sur la piste, c'est un échec. Mais le problème est surtout que Mercedes a décidé d'insister avec ce concept qui ne fonctionnait pas. Résultat, en deux saisons, seul George Russell est monté sur la plus haute marche du podium. Lewis Hamilton, qui n'a jamais cru à ce concept sans ponton, n'a quant à lui plus gagné depuis le Grand Prix d'Arabie Saoudite le 5 décembre 2021. Une éternité pour un pilote qui s'est imposé à 103 reprises en carrière et qui n'avait jamais terminé une saison sans victoire jusqu'en 2022.

Le fait de l'hiver : Hamilton s'en va...

Pour 2024, Mercedes a d'ailleurs décidé d'abandonner ce concept pour dessiner une monoplace plus classique, avec de vrais pontons. Mais cela n'a pas été suffisant pour convaincre Lewis Hamilton. C'est en effet le fait de l'hiver au sein de l'écurie de la marque allemande. Le septuple champion du monde va rejoindre Ferrari en 2025. Un évènement majeur puisqu'entre ses débuts chez McLaren-Mercedes et ses nombreux succès dans l'écurie dirigée par Toto Wolff, qu'il a rejoint en 2013, Lewis Hamilton est associé à Mercedes en F1 depuis 2007... sa première saison sur la grille. Une situation qu'il faudra gérer cette saison.

Les pilotes : Hamilton et Russell

La succession du septuple champion du monde va effectivement devenir le fil rouge de la saison de Mercedes qui possède désormais l'un des baquets les plus convoités du paddock. Plusieurs options s'offrent à Toto Wolff qui va devoir prendre en considération la montée en puissance de George Russell. Ainsi la question sera de savoir si Mercedes décide de prendre un jeune pilote, laissant ainsi le rôle de leader au Britannique, ou bien de miser sur un pilote plus expérimenté quitte à mettre en danger Russell. Ce dernier va donc devoir prouver qu'il mérite la confiance de Toto Wolff après une saison durant laquelle Lewis Hamilton l'a dominé. Entre un pilote qui s'en va et un autre qui veut s'imposer comme son successeur, ça risque de chauffer.

L'objectif : Offrir une dernière victoire à Hamilton

Mais une chose est sûre, ce n'est pas parce qu'il a d'ores et déjà annoncé qu'il rejoindrait Ferrari en 2025 que Lewis Hamilton ne se donnera pas à 100% cette saison. Après deux saisons sans victoire, le septuple champion du monde veut renouer avec le succès et partir sur une bonne note. En sera-t-il capable ? C'est la grande question à laquelle les essais hivernaux n'ont pas totalement répondu. Malgré un retour à un concept moins extrême, Mercedes semble toujours en retrait par rapport à Red Bull et Verstappen derrière lesquels la hiérarchie est resserrée. Mercedes devra batailler avec Ferrari, Aston Martin et McLaren pour les podiums. Le moindre dixième devrait valoir cher et Lewis Hamilton aura à cœur de prouver qu'il est capable de faire la différence et faire taire les sceptiques qui ne le pensent plus capable de gagner.