F1 : Grande nouvelle pour Red Bull et Verstappen

Depuis quelques semaines, Christian Horner est dans la tourmente. Accusé de comportement inapproprié au sein de l'entreprise, le patron de l'écurie Red Bull faisait l'objet d'une enquête interne diligentée par la marque autrichienne. Le verdict a été rendu et le Britannique vient d'être blanchi. Mais la plaignante peut toujours faire appel.

Rien ne semblait pouvoir ébranler la domination de Red Bull pour une troisième saison de suite. Et pourtant, il y a quelques semaines, une employée de l'écurie à porter plainte contre Christian Horner pour un comportement supposé inapproprié. Soucieuse de son image, la marque autrichienne a alors mandaté un jury indépendant pour mener une enquête interne. Et le verdict vient d'être rendu. Christian Horner est blanchi.

F1 : Coup de poker de Red Bull, Mercedes valide https://t.co/nrHiEeq0iZ pic.twitter.com/6PUjEbbKRO — le10sport (@le10sport) February 28, 2024

Horner blanchi...

« L’enquête indépendante sur les allégations formulées à l’encontre de M. Horner est terminée et Red Bull peut confirmer que le grief a été rejeté. Le plaignant dispose d’un droit d’appel. Red Bull est convaincu que l’enquête a été juste, rigoureuse et impartiale. Le rapport d’enquête est confidentiel et contient des informations privées sur les parties et les tiers qui ont participé à l’enquête, c’est pourquoi nous ne ferons pas d’autres commentaires par respect pour toutes les personnes concernées. Red Bull continuera à s’efforcer de respecter les normes les plus élevées sur le lieu de travail », explique le communiqué de Red Bull GmbH.

... mais pas encore assuré de conserver son poste

Christian Horner est donc attendu dans les prochaines heures à Bahreïn, théâtre du premier Grand Prix de la saison de F1 ce week-end. Néanmoins, cette affaire n'est pas encore terminée. D'une part, la plaignante peut encore faire appel et le Britannique n'est pas assuré de pouvoir conserver son poste de Team Principal de Red Bull. La marque autrichienne et tous les partenaires de l'écurie ont souffert d'un déficit d'image qui pourrait coûter cher à Christian Horner. Le début de saison de Max Verstappen et Sergio Pérez s'annonce donc plus agité que prévu.