F1 - GP de Bahreïn : Lewis Hamilton intouchable pour Verstappen

Le grand moment des fans de Formule 1 se rapproche. Ce n'est désormais plus qu'une question de jours avant le premier Grand Prix de la saison. C'est ce dimanche 2 mars que les pilotes vont s'expliquer pour la première fois en 2024. Le rendez-vous est donné au Bahreïn. Vainqueur de ce GP en 2023, Max Verstappen tentera de conserver son bien et démarrer la saison de la meilleure des manières. Mais le pilote Red Bull va encore devoir patienter avant de pouvoir rattraper Lewis Hamilton.

C'est donc le Grand Prix de Bahreïn qui sera la première course de cette saison 2024 de Formule 1. Le circuit de Sakhir va ainsi départager les prétendants au titre de champion du monde et bien évidemment, Max Verstappen est le grand favori à sa propre succession. En course pour aller chercher un 4ème titre consécutif, le Néerlandais voudra briller pour ce premier rendez-vous de l'année. En 2023, Verstappen l'avait d'ailleurs emporté au Bahreïn, décrochant ainsi là sa première victoire sur cette course. Bien loin de Lewis Hamilton...

Lewis Hamilton chez lui au Grand Prix de Bahreïn

S'il y a bien un pilote qui a brillé lors du Grand Prix de Bahreïn les années précédentes, c'est bien Lewis Hamilton. Le Britannique détient tout simplement le record de victoires (5) sur le circuit de Sakhir. En 2024, il pourrait donc améliorer son total à condition que sa Mercedes puisse rivaliser avec la Red Bull de Max Verstappen. Mais le fait est que même en cas de victoire du Néerlandais, ce qui serait sa 2ème au Bahreïn, Hamilton resterait encore loin devant au palmarès de ce Grand Prix.

Impossible de rattraper Hamilton ?

Quid du reste des autres lauréats du Grand Prix de Bahreïn ? Alors que Lewis Hamilton est donc en tête avec 5 victoires, derrière lui, on retrouve Sebastian Vettel avec 4 succès, Fernando Alonso avec 3 Grands Prix remportés, ainsi que Felipe Massa, vainqueur à 2 reprises au Bahreïn. Michael Schumacher, Jenson Button, Nico Rosberg, Charles Leclerc et Max Verstappen ne sont eux qu'à une victoire. Le Monégasque ou le Néerlandais passeront-ils à 2 après ce week-end ? Rendez-vous sur le circuit de Sakhir pour le savoir...